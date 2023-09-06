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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Российская DPD опровергла сообщения о переговорах по продаже бизнеса конкурентам

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Французская группа GeoPost не ведет переговоры о продаже российской службы доставки DPD ее конкурентам, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе DPD в России со ссылкой на гендиректора компании Николая Воинова.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что GeoPost ведет переговоры о продаже российского бизнеса DPD с рядом крупных локальных логистических операторов. По данным издания, среди интересантов - ГК "Деловые линии" и ПЭК.

В российской DPD подтверждают, что в мае 2022 года GeoPost начал обсуждение вариантов передачи российского бизнеса локальному партнеру. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте DPD в России.

"Однако информация о том, что GeoPost ведет переговоры с конкурентами о продаже бизнеса в России, не соответствует действительности. GeoPost принципиально не рассматривала и не рассматривает конкурентов в качестве партнеров DPD в России - такой позиции компания придерживалась изначально, и ее стратегия не изменилась", - заявил гендиректор DPD в России, слова которого передала пресс-служба компании.

В компании добавили, что бизнес DPD в России является финансово независимым. "Все информационные системы, центры обработки данных, системы управления доставкой на 100% независимы и локализованы для работы в России", - сказали в компании.

АО "ДПД Рус" является частью сети DPD Group, второй по величине службы доставки посылок в Европе, принадлежит GeoPost. Доставка DPD работает в 35 тыс. населенных пунктов России и других стран ЕАЭС, а также по 200 государствам мира. Выручка "ДПД Рус" в 2022 году снизилась на 24,2% - до 14,88 млрд рублей, чистая прибыль - на 91,4%, до 99 млн рублей.

GeoPost DPD
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