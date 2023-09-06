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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

ЦБ РФ увеличит ежедневный объем продажи валюты в рамках инвестирования ФНБ до 21,4 млрд руб.

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России увеличит объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ): с 14 по 22 сентября 2023 года продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, отмечает ЦБ.

"В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно реализован в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

ЦБ РФ
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