Рубль вырос на планах ЦБ увеличить объемы продажи валюты более чем в 9 раз

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань развернулись вниз после заявления Банка России об увеличении более чем в 9 раз в период с 14 по 22 сентября объема продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Курс доллара составил 97,59 руб. в 9:47, что на 31,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 15 августа. Евро к этому времени стоил 104,76 руб., подешевев на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,35 копейки - до 100,82 руб. Курс китайского юаня ослаб на 3,2 копейки - до 13,35 руб.

Банк России сообщил, что увеличит объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ. С 14 по 22 сентября 2023 года продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, отмечает ЦБ.

"В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно реализован в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.