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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Аукцион по размещению ОФЗ 52005 признан несостоявшимся

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 6 сентября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ИН серии 52005 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин РФ
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