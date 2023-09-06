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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Вопрос о покупке акций на СД "Газпрома" не относится ни к его собственным бумагам, ни к ОГК-2

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о приобретении акций, включенный в повестку дня ближайшего заседания совета директоров ПАО "Газпром", не относится ни к собственным ценным бумагам компании, ни к акциям входящего в ее энергетический холдинг ПАО "ОГК-2".

Во вторник "Газпром" опубликовал сообщение о существенном факте, анонсирующее заседание совета директоров с единственным пунктом повестки дня - "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций", без уточнения, о каких бумагах речь. Широкая формулировка вопроса вызвала различные трактовки среди участников рынка.

В тот же день ОГК-2 (часть "Газпром энергохолдинга") раскрыл информацию о готовящемся размещении по закрытой подписке новых акций, которые могут быть оплачены деньгами или зачетом требований.

В управлении информации "Газпрома" "Интерфаксу" пояснили ранее опубликованный существенный факт: "13 сентября совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрит вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Отметим, что речь не идет о приобретении ПАО "Газпром" собственных акций или акций ПАО "ОГК-2".

Газпром ОГК-2
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