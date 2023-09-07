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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали недавний рост цен на нефть и его возможные последствия для инфляции.

Нефть эталонных марок подорожала до максимумов с ноября прошлого года на планах Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Это снизило аппетит к риску на большинстве финансовых рынков, а доходность 10-летних гособлигаций США вплотную подобралась к достигнутым ранее многолетним максимумам.

"Пессимизм на рынке сохраняется, и позитивных факторов пока не видно. Цены на нефть остаются высокими, и вместе с ними растут и страхи по поводу инфляции", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

"Быки" нефтяного рынка танцуют от радости, однако заметный рост котировок может стать проблемой для центробанков и финансовых рынков, которые приукрашивали текущую картину замедления инфляции. Если распродажа на рынке облигаций действительно вызвана ростом инфляционных ожиданий, то это станет плохой новостью для рынков", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Участники рынка также ждут публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.

Между тем в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 2% относительно предыдущего месяца - до $65 млрд. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составляло $63,7 млрд, а не $65,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до $68 млрд.

Акции Amazon.com Inc. подешевели на 1,4% на слухах, что Федеральная торговая комиссия (FTC) может подать антимонопольный иск против компании, поскольку она не представила американскому регулятору предложений, которые могли бы смягчить его опасения.

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на $14 млрд. Цена бумаг Dominion Energy опустилась на 1,8%.

Капитализация Roku Inc. выросла на 2,9% после того, как выпускающая стриминговое оборудование компания объявила о сокращении штата на 10% и повысила прогноз выручки на третий квартал.

Бумаги Apple Inc. упали на 3,6% на сообщениях СМИ о том, что власти Китая запретили чиновникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе.

Рыночная стоимость AMC Entertainment рухнула на 37%, до исторического минимума. Американский оператор сети кинотеатров анонсировал размещение до 40 млн новых акций, что равняется около 7,7% акционерного капитала.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,57% и составил 34443,19 пункта. Лидерами снижения в индексе, помимо Apple, стали акции Boeing Co., подешевевшие на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,7% - до 4465,48 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,06% и составил 13872,47 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
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