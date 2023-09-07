Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Курс юаня к доллару США опустился в четверг ниже минимумов, зафиксированных в период общенационального локдауна в КНР в прошлом году, достигнув самого низкого уровня с 2007 года.

Давление на юань оказывают слабые статданные по экономике КНР, а также кризис на рынке недвижимости, пишет газета Financial Times.

Курс доллара по данным на 13:35 по московскому времени составил 7,3276 юаня по сравнению с 7,3170 юаня на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов курс доллара поднимался до 7,3284 юаня/$1.

С начала 2023 года китайская нацвалюта подешевела почти на 6% к доллару.

Опубликованные в четверг статданные показали сокращение объемов китайского экспорта и импорта, а также снижение профицита внешней торговли.

Объем китайского экспорта в августе упал на 8,8% в годовом выражении, импорта - на 7,3%, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в прошлом месяце уменьшилось до $68,36 млрд по сравнению с $78,65 млрд в августе 2022 года и $80,6 млрд в июле этого года.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе снизились до $3,16 трлн по сравнению с $3,204 трлн месяцем ранее, сообщил в четверг Народный банк Китая.

Офшорный юань в паре с долларом США подешевел в четверг до 7,3345 юаня против 7,3202 юаня накануне. В ходе сессии курс доллара поднимался до 7,3373 юаня.