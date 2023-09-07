Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Курс юаня к доллару США опустился в четверг ниже минимумов, зафиксированных в период общенационального локдауна в КНР в прошлом году, достигнув самого низкого уровня с 2007 года.

Давление на юань оказывают слабые статданные по экономике КНР, а также кризис на рынке недвижимости, пишет газета Financial Times.

Курс доллара по данным на 13:35 по московскому времени составил 7,3276 юаня по сравнению с 7,3170 юаня на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов курс доллара поднимался до 7,3284 юаня/$1.

С начала 2023 года китайская нацвалюта подешевела почти на 6% к доллару.

Опубликованные в четверг статданные показали сокращение объемов китайского экспорта и импорта, а также снижение профицита внешней торговли.

Объем китайского экспорта в августе упал на 8,8% в годовом выражении, импорта - на 7,3%, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в прошлом месяце уменьшилось до $68,36 млрд по сравнению с $78,65 млрд в августе 2022 года и $80,6 млрд в июле этого года.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе снизились до $3,16 трлн по сравнению с $3,204 трлн месяцем ранее, сообщил в четверг Народный банк Китая.

Офшорный юань в паре с долларом США подешевел в четверг до 7,3345 юаня против 7,3202 юаня накануне. В ходе сессии курс доллара поднимался до 7,3373 юаня.

США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Чистая прибыль банков РФ в 2023 году может поставить рекорд, превысив 2,6 трлн рублей

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися

ФНБ в августе вырос на 390 млрд руб. - до 13,704 трлн руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });