Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

ЦБ отметил высокий уровень конвертации экспортной выручки в рубли в нефтегазе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Значительный рост входящих финансовых потоков в экспортных отраслях с конца июля косвенно указывает на высокий уровень репатриации и конвертации в рубли экспортной выручки в нефтегазовой отрасли, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем поступлений в отраслях, ориентированных на внешний спрос, в августе превысил средний уровень II квартала 2023 года на 40,7%. Увеличение платежей в добыче нефти и природного газа и нефтепереработке произошло на фоне сокращения добычи и экспортных поставок нефти в рамках взятых Россией добровольных обязательств в дополнение к квотам ОПЕК+.

"Таким образом, основными факторами увеличения финансовых потоков стали значительный рост мировых цен на нефть, сокращение дисконта российских марок к мировым и ослабление рубля", - отмечает Банк России.

В целом объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в августе продолжил расти и превысил на 18% средний уровень II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 10,7%. Драйвером роста платежей во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей, ориентированных на потребительский спрос и государственное потребление, стала добыча нефти и природного газа.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Чистая прибыль банков РФ в 2023 году может поставить рекорд, превысив 2,6 трлн рублей

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися

ФНБ в августе вырос на 390 млрд руб. - до 13,704 трлн руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });