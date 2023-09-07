ЦБ отметил высокий уровень конвертации экспортной выручки в рубли в нефтегазе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Значительный рост входящих финансовых потоков в экспортных отраслях с конца июля косвенно указывает на высокий уровень репатриации и конвертации в рубли экспортной выручки в нефтегазовой отрасли, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем поступлений в отраслях, ориентированных на внешний спрос, в августе превысил средний уровень II квартала 2023 года на 40,7%. Увеличение платежей в добыче нефти и природного газа и нефтепереработке произошло на фоне сокращения добычи и экспортных поставок нефти в рамках взятых Россией добровольных обязательств в дополнение к квотам ОПЕК+.

"Таким образом, основными факторами увеличения финансовых потоков стали значительный рост мировых цен на нефть, сокращение дисконта российских марок к мировым и ослабление рубля", - отмечает Банк России.

В целом объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в августе продолжил расти и превысил на 18% средний уровень II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 10,7%. Драйвером роста платежей во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей, ориентированных на потребительский спрос и государственное потребление, стала добыча нефти и природного газа.