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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе сократилась с 87% до 72,7%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в августе наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 72,7% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России.

В июле их доля составляла 87%, в июне - 44%, в мае - 18,5%.

Еще 16,4% размещений выкупили финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления (месяцем ранее - 10%).

ЦБ также отмечает, что на вторичном рынке ОФЗ НФО и физлица были основными покупателями, купившими ценные бумаги на сумму 41,4 и 34,4 млрд руб. соответственно. В августе объем нетто-покупок ОФЗ физлицами стал максимальным с февраля 2022 года.

Банк России, как и в прошлом месяце, отмечает низкий спрос на аукционах Минфина на ценные бумаги с фиксированным купоном, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляет банковский сектор, преимущественно СЗКО (140,2 из 150,2 млрд руб. размещенных ценных бумаг).

Покупки СЗКО ценных бумаг с фиксированным купоном на первичном рынке были значительно ниже и составили всего 26,1 млрд руб., тогда как их продажи на вторичных биржевых торгах превысили объем покупок на аукционах и составили 50,6 млрд рублей. Основной спрос на ОФЗ-ИН наблюдался со стороны НФО в рамках доверительного управления (они выкупили 62% всех размещений).

Объем привлеченных Минфином средств на аукционах в августе сократился до 245,8 млрд рублей по номиналу с 364 млрд рублей в июле, что составило 24,6% от плановых значений на третий квартал. Таким образом, квартальный план размещения ОФЗ выполнен на 60,9%. Основная часть размещенного в августе объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном - 61,1% ценных бумаг, на ОФЗ с защитой от инфляции - 20,4%. ОФЗ-ПД разместили на 45,5 млрд руб. (в июле - 79,6 млрд руб.), или 18,5% от размещенного объема ОФЗ.

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