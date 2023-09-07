Экспортеры в июле снизили проданную валютную выручку на 15 п.п. и "исправлялись" в августе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские экспортеры в июле существенно снизили долю проданной валютной выручки, следует из данных ЦБ РФ. В августе, на фоне волны ослабления рубля, компании постепенно поменяли свою тактику, что позволило замедлить падение национальной валюты.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортных поступлений) в июле составило 67%, сообщил ЦБ в Обзоре рисков финансовых рынков. В июне с учетом корректировок этот показатель был на 15 п.п. выше и равнялся 82%.

В первой половине августа на российском валютном рынке наблюдался общий рост волатильности, сопровождавшийся ускорением темпов ослабления рубля, напоминает ЦБ. "Значительным фактором ослабления рубля являлась динамика показателей внешней торговли. В первой половине августа были зафиксированы относительно низкие среднедневные продажи экспортной выручки ($238,5 млн в день против $383,5 млн во второй половине месяца) при одновременном устойчивом спросе на валюту для оплаты импорта", - отмечается в обзоре.

Во второй половине месяца крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты. В итоге в целом за август он увеличился на 4,1% к июлю - с $6,9 млрд до $7,2 млрд.

"Повышение объема продаж валютной выручки экспортерами, наряду с предпринятым ужесточением денежно-кредитной политики, способствовало уменьшению волатильности курса рубля", - отмечено в обзоре.