Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Экспортеры в июле снизили проданную валютную выручку на 15 п.п. и "исправлялись" в августе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские экспортеры в июле существенно снизили долю проданной валютной выручки, следует из данных ЦБ РФ. В августе, на фоне волны ослабления рубля, компании постепенно поменяли свою тактику, что позволило замедлить падение национальной валюты.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортных поступлений) в июле составило 67%, сообщил ЦБ в Обзоре рисков финансовых рынков. В июне с учетом корректировок этот показатель был на 15 п.п. выше и равнялся 82%.

В первой половине августа на российском валютном рынке наблюдался общий рост волатильности, сопровождавшийся ускорением темпов ослабления рубля, напоминает ЦБ. "Значительным фактором ослабления рубля являлась динамика показателей внешней торговли. В первой половине августа были зафиксированы относительно низкие среднедневные продажи экспортной выручки ($238,5 млн в день против $383,5 млн во второй половине месяца) при одновременном устойчивом спросе на валюту для оплаты импорта", - отмечается в обзоре.

Во второй половине месяца крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты. В итоге в целом за август он увеличился на 4,1% к июлю - с $6,9 млрд до $7,2 млрд.

"Повышение объема продаж валютной выручки экспортерами, наряду с предпринятым ужесточением денежно-кредитной политики, способствовало уменьшению волатильности курса рубля", - отмечено в обзоре.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Чистая прибыль банков РФ в 2023 году может поставить рекорд, превысив 2,6 трлн рублей

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });