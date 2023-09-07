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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Число банкротств компаний в ЕС во II квартале достигло максимума с 2015 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Количество обанкротившихся компаний в ЕС во втором квартале 2023 года выросло по итогам шестого квартала подряд и достигло 106, максимума с начала учета данных, то есть с 2015 года, говорится в сообщении Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В поквартальном выражении число банкротств увеличилось на 8,4%.

При этом количество регистраций новых компаний снизилось всего на 0,6%, до 124. Показатель стабильно держится около отметки в 120 компаний с третьего квартала 2020 года после падения до 80 в разгар пандемии коронавируса.

Самый заметный рост числа банкротств в апреле-июне был зафиксирован в отельном секторе и в сфере общественного питания (на 23,9% относительно первого квартала), а также в сфере транспорта и складских услуг (на 15,2%).

Количество банкротств также выросло практически во всех секторах по сравнению с допандемийным четвертым кварталом 2019 года. Единственными секторами, где число банкротств снизилось за этот период, стали промышленность (-11,5%) и строительство (-2,7%).

ЕС
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