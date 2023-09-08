Аксаков предложил избавить иностранцев от лимита на покупку цифровых рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил не устанавливать для иностранцев ежемесячный лимит в 300 тыс. руб. на проведение операций с цифровым рублем, так как это упростит как иностранные инвестиции в РФ, так и покупку нерезидентами цифровых финансовых активов (ЦФА).

"Мы недавно в весеннюю сессию приняли закон, в соответствии с которым разрешили иностранным организациям, в том числе банкам, идентифицировать иностранных клиентов. Эти клиенты могут работать на наших фондовых рынках и, в том числе, приобретать ЦФА (...), в том числе можно цифровой рубль купить, так вот я бы для иностранцев это ограничение снял, чтобы они могли миллионы тратить", - сказал глава комитета в эфире "Дума.ТВ"

Весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что лимит на проведение операций в цифровых рублях в месяц может составить 300 тыс. рублей, речь идет как об иностранных, так и российских гражданах.

"Вот это ограничение для них (иностранцев - ИФ) не должно действовать", - сказал Аксаков.

Он напомнил, что ограничение в 300 тыс. руб. планируется установить для того, чтобы не допустить вымывания денежной массы из банковской системы: "То есть опасались, что большое количество людей начнет снимать деньги в банках и переводить в цифровую систему ЦБ".

При этом еще на этапе обсуждения концепции цифрового рубля ЦБ отмечал, что в отношении введения лимитов на проведение операций в цифровых рублях мнения респондентов разделились. Часть участников высказались в пользу введения ограничений на объем и сумму переводов в цифровых рублях, особенно на первом этапе внедрения цифрового рубля, с целью минимизации рисков мошенничества и оценки влияния цифрового рубля на ликвидность банковского сектора. "С точки зрения другой части респондентов, введение лимитов по операциям в цифровых рублях может негативно сказаться на развитии сервисов и продуктов, использующих возможности цифрового рубля и требующих значительных сумм для использования", - отмечал ЦБ.

Как сообщалось, в конце июня Госдума приняла закон, который позволяет российским банкам и платформам по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации иностранных клиентов. Принятие закона было необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия. Разрешение на удаленную идентификацию иностранных клиентов получили банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных советников), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску ЦФА.