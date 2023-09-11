Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Минэнерго учтут в Восточной газовой программе газ независимых производителей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Восточную газовую программу нужно корректировать с учетом необходимости использования ресурсов газа не только "Газпрома", но и независимых производителей, заявил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, газ нужен энергетике, чтобы обеспечить рост, в частности, газ нужен "на Владивостокскую ТЭЦ-2 и на Хабаровскую ТЭЦ-1 и, возможно, на Нерюнгринскую ГРЭС".

"Стоит задача смотреть и корректировать Восточную (газовую - ИФ) программу, понимая, что комплексные проекты, связанные с газификацией крупных потребителей, связаны с использованием ресурсов как ваших, так и независимых производителей", - сказал министр зампреду правления "Газпрома" Виталию Маркелову.

"У нас есть до сих пор споры и по развитию крупных потребителей в Приморском крае, которые требуют газа. Не забудьте - Владивосток ждет и Дальний Восток ждет - дайте им немного газа", - добавил Шульгинов.

Маркелов заметил, что первый газ "Газпром" подал во Владивосток в 2011 году, после чего Владивосток стал гораздо чище, на что Шульгинов ответил, что "200 млн (кубометров - ИФ) не хватает".

В своем выступлении зампред правления "Газпрома" сообщил, что Киринское месторождение на Сахалине, а также "Сахалин-2" снабжают газом Хабаровский и Приморский край. "На сегодня Киринское месторождение работает как регулятор - в зимний период работает, в летний - простаивает. С ростом потребления уже в ближайшее время будем работать на постоянной основе", - сообщил Маркелов.

Дальний Восток Газпром Николай Шульгинов Виталий Маркелов Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

"Аэрофлот" ожидает первые поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в 2023-2025 гг.

ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом

ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом

В ЦБ выступили против спешки в обсуждении механизма обмена активами

Brent подешевела до $90,6 за баррель

"Аэрофлот" и "Росатом" наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов

"Аэрофлот" и "Росатом" наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов

В ЦБ пояснили, что новый порядок выплат по евробондам РФ дает выбор инвесторам с учетом прав вне России

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ

Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом дизтоплива

Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом дизтоплива

Дефицит бюджета РФ в январе-августе составил 2,36 трлн рублей, или 1,5% ВВП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });