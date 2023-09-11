В Минэнерго учтут в Восточной газовой программе газ независимых производителей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Восточную газовую программу нужно корректировать с учетом необходимости использования ресурсов газа не только "Газпрома", но и независимых производителей, заявил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, газ нужен энергетике, чтобы обеспечить рост, в частности, газ нужен "на Владивостокскую ТЭЦ-2 и на Хабаровскую ТЭЦ-1 и, возможно, на Нерюнгринскую ГРЭС".

"Стоит задача смотреть и корректировать Восточную (газовую - ИФ) программу, понимая, что комплексные проекты, связанные с газификацией крупных потребителей, связаны с использованием ресурсов как ваших, так и независимых производителей", - сказал министр зампреду правления "Газпрома" Виталию Маркелову.

"У нас есть до сих пор споры и по развитию крупных потребителей в Приморском крае, которые требуют газа. Не забудьте - Владивосток ждет и Дальний Восток ждет - дайте им немного газа", - добавил Шульгинов.

Маркелов заметил, что первый газ "Газпром" подал во Владивосток в 2011 году, после чего Владивосток стал гораздо чище, на что Шульгинов ответил, что "200 млн (кубометров - ИФ) не хватает".

В своем выступлении зампред правления "Газпрома" сообщил, что Киринское месторождение на Сахалине, а также "Сахалин-2" снабжают газом Хабаровский и Приморский край. "На сегодня Киринское месторождение работает как регулятор - в зимний период работает, в летний - простаивает. С ростом потребления уже в ближайшее время будем работать на постоянной основе", - сообщил Маркелов.