Сбербанк в августе выдал физлицам рекордные 915 млрд рублей кредитов

Ипотечный портфель банка вырос на 19,8% с начала года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - EСбербанк в августе продолжил наращивать розничное кредитование, увеличив портфель кредитов на 3,8%, основной прирост пришелся на ипотеку, которая выросла за месяц на 4,3%, говорится в отчетности банка по РСБУ.

С начала года розничный кредитный портфель банка вырос на 18,2% и составил 14,2 трлн рублей. Частным клиентам в августе был выдан максимальный объем кредитов за всю историю Сбербанка на сумму 915 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Основным драйвером роста оставалась ипотека, на долю которой пришлось 57% выдач в августе. Повышение ключевой ставки Банка России привело к усилению спроса на ипотечные кредиты. Портфель жилищных кредитов вырос на 4,3% за месяц (+19,8% с начала года), а его объем составил 9 трлн рублей.

Портфель потребительских кредитов прибавил 2% за месяц, 12,4% с начала года и составил 3,9 трлн рублей. В августе банк выдал 324 млрд рублей потребительских кредитов. Рост портфеля кредитных карт ускорился до 5,6% за месяц, на 25,8% с начала года, а объем портфеля превысил 1,4 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель составил 22,1 трлн рублей и вырос на 2,3% в августе (+1,4% без учета валютной переоценки) или на 17,6% с начала года (+10,7% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на сумму 1,9 трлн рублей.

Средства физических лиц на конец августа составили 20,7 трлн рублей и выросли на 1,9% за месяц (+1,5% без учета валютной переоценки) или на 12,7% с начала года (+9,5% без учета валютной переоценки). На фоне повышения ключевой ставки Банка России в середине августа Сбербанк увеличил доходность по рублевым вкладам - максимальная ставка составила 12% годовых.

Средства юридических лиц выросли на 8,6% за месяц (7,3% без учета валютной переоценки) или на 18% с начала года (+10,4% без учета валютной переоценки) и превысили 10,3 трлн рублей.