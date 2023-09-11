Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума.

"С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - передал Греф журналистам через пресс-службу.

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%.

"На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности", - отметил глава Сбербанка.

Кредитный портфель Сбербанка в январе-августе текущего года по РСБУ вырос почти на 18%. Розничный кредитный портфель с начала 2023 года увеличился на 18,2%, корпоративный - на 17,6%.

"В августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне - мы выдали почти 3 трлн рублей кредитов", - подчеркнул Греф.

"Сильный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств. Мы увеличили ставки по вкладам - так, максимальная ставка поднялась до 12%. В результате, средства физических лиц выросли почти на 2% за месяц", - добавил глава Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в августе составила 140,9 млрд рублей (за 8 месяцев - 999,1 млрд рублей), говорится в сообщении кредитной организации. Результат августа превысил месячные показатели с начала 2023 года: в июле банк получил 130,4 млрд рублей чистой прибыли, в июне - 138,8 млрд рублей, в мае - 118,1 млрд рублей, в апреле - 120,7 млрд рублей, в марте - 125,3 млрд рублей, в феврале - 114,9 млрд рублей, в январе - 110,1 млрд рублей.

Рентабельность капитала в августе составила 27,5% (за 8 месяцев - 25,2%).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-августе составили 512 млрд рублей. В августе существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля, отмечает Сбербанк. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 8 месяцев 2023 года составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Чистый процентный доход за январь-август текущего года вырос на 40,1% - до 1 трлн 467,8 млрд рублей (в августе - на 49,5% - до 209,4 млрд рублей). Увеличение этого показателя банк объясняет растущей динамикой бизнеса в 2023 году, а также эффектом низкой базы прошлого года.

Чистый комиссионный доход за 8 месяцев 2023 года увеличился на 19,9% - до 449,9 млрд рублей. На динамику доходов оказал влияние рост объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания частных клиентов. В августе чистый комиссионный доход составил 64,3 млрд рублей, увеличившись на 16,4%.

Операционные расходы в январе-августе выросли на 26,2% - до 514 млрд рублей. Рост этого показателя банк объяснил низкой базой 2022 года (когда была запущена антикризисная программа сокращения расходов) и повышением заработной платы сотрудникам с июля 2023 года.

Отношение расходов к доходам за 8 месяцев 2023 года составило 22,2%.

Базовый капитал с начала 2023 года сократился на 7,4% - до 4,376 трлн рублей, основной - на 7,2% - до 4,526 трлн рублей (эти показатели за август практически не изменились). Общий капитал за 8 месяцев 2023 года вырос на 2,2% - до 5,508 трлн рублей (за август - на 0,8%).

Коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) на 1 сентября 2023 года составил 10,4%, основного капитала (Н1.2) - 10,7%, общего капитала (Н1.0) - 13%.