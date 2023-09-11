"Газпром нефть" договорилась с Enso Global Trading о поставках масел в Индию и АТР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпромнефть - смазочные материалы" - оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - и международная Enso Global Trading заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщила "Газпром нефть".

Документ предусматривает поставки широкого спектра инновационных масел на рынок Индии. В партнерстве с Enso Global Trading продукты "Газпромнефть - СМ" также будут широко представлены в странах всего Южно-Азиатского региона.

"Специализированные смазочные материалы поступят на крупнейшие индийские промышленные предприятия, премиальные масла - на рынок современных легковых автомобилей. Инновационные рецептуры продукции "Газпромнефть - СМ" созданы с учетом работы техники в условиях высокой влажности и жаркого климата Индии", - сказано в сообщении.

"Газпромнефть - смазочные материалы" специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция компании поставляется в 80 государств, включая страны Европы, Африки, Азии и Южной Америки.

ENSO Global Trading - дочернее предприятие ENSO Group, многонационального диверсифицированного конгломерата, основанного в 2005 году. Компания ENSO Global Trading - поставщик торговых решений, специализирующийся на торговле нефтепродуктами (сырой нефтью, дизельным и реактивным топливом, маслами, СПГ), металлами, удобрениями и сельскохозяйственной продукцией.