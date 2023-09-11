"Газпром" остановил метаноловое производство на профилактику

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром метанол" (Томск) остановилось на плановую профилактику, сообщает пресс-служба "Востокгазпрома", в группу компаний которого входит это производство.

Работники предприятия проведут техническое обслуживание и ремонт оборудования, заменят технологические трубопроводы, отремонтируют теплоизоляцию и покровный слой на трубопроводах и оборудовании.

"Работниками "Газпром метанола" запланирована реализация ряда крупных проектов: модернизация турбины компрессора синтез-газа с заменой сопловой камеры, модернизация водооборотного цикла и замена щитового оборудования", - говорится в сообщении.

Также будет осуществлена метрологическая поверка и ремонт приборов и датчиков КИПиА, проведена вихретоковая диагностика реакционных труб печи риформинга и теплообменных труб кожухотрубных теплообменников, ревизия и тарировка предохранительных клапанов и другие работы. В ходе ремонта заменят катализаторы сероочистки и риформинга метанола, а также синтеза метанола.

Сроки плановой остановки в сообщении не уточняются.

Как сообщалось, "Газпром метанол" в 2022 году снизил выпуск метанола с 831 тыс. тонн до 722 тыс. тонн (на 13% - ИФ). Это произошло на фоне смены рынка сбыта с европейского на азиатский. В 2022 году предприятие также проводило плановый остановочный ремонт.

АО "Востокгазпром" (дочерняя структура ПАО "Газпром") через добывающее АО "Газпром добыча Томск" владеет правом разработки семи участков углеводородов: Мыльджинского, Северо-Васюганского, Казанского, Останинского, Чкаловского, Рыбального и Сомовского.