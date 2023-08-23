Совкомбанк подал иск к Euroclear на 386 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк подал в Арбитражный суд Костромской области иск к Euroclear Bank на 386 млн рублей, следует из материалов картотеки дел. Суть претензий пока не раскрыта. Совкомбанк отказался от комментариев.

Банк по итогам первого полугодия 2023 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки. В частности, в августе в суд обратились МТС-банк с требованиями на 3,47 млрд рублей, банк "Хлынов" - на 4,61 млн рублей, банк "Раунд" - на $1,03 млн и 29,5 тысячи евро, банк "Объединенный капитал" (сумма требований не раскрыта), а также частные инвесторы.

Крупнейший на данный момент иск подала в июле в Арбитражный суд Москвы УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано два иска.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.