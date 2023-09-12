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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

ВТБ выразил готовность финансировать перевозки агропродукции на Восток

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Наращивание перевозок по транспортным коридорам "Север-Юг" и Северный морской путь будет способствовать снижению цены на продукцию, заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции. ВТБ готовы финансировать развитие инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе - ледокольного флота, сухогрузов и контейнеровозов северного класса", - сказал он на сессии ВЭФ "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

По его словам, крупнейшими потребителями продукции, перевозимой по этим коридорам, могут выступать крупнейшие торговые партнеры России - Китай, а также Индия.

"Оба этих рынка имеют огромный потенциал для нашей агропродукции. Мы это видим как по востребованности "Евразийского агроэкспресса", так и поставкам, которые идут через порты Черноморского побережья", - сказал Сергейчук.

Он подчеркнул, что маршруты должны быть разнообразными и максимально дешевыми.

Также Сергейчук уточнил, что развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, а также Севморпути и коридора "Север-Юг" будет способствовать повышению конкурентоспособности российской экспортной и, в частности аграрной.

"Мы видим, что аграрный комплекс обладает огромным потенциалом как с точки зрения распашки земель, так и интенсивного роста", - сказал Сергейчук.

Второе направление снижения себестоимости экспорта, по его словам, - это развитие платежной инфраструктуры.

"Стоимость денег, расчетов все еще значительная, нашим клиентам необходимо ускорять оборачиваемость денег, вкладывать высвобождающиеся ресурсы в развитие инфраструктуры, производства уже в России", - отметил Сергейчук.

Третий аспект повышения конкурентоспособности российской агропродукции, по его словам, - международная кооперация.

"Конкуренция, развитие отечественных решений и международная кооперация приводят к тому, что стоимость услуг снижается. Это приводит к росту конкурентоспособности нашего товара, снижению его конечной себестоимости, что увеличивает спрос со стороны потребителей", - отметил Сергейчук, указав, что это, в свою очередь, вызывает необходимость инвестиций в логистику.

Он подчеркнул, что развитие кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличение товаропотоков и денежных потоков с российской стороны и стороны партнеров приведет к росту экономики как в России, так и в странах-партнерах.

ВТБ Дальний Восток
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