Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 млрд долларов в самое ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Каждый год мы прибавляем почти одну треть к товарообороту. В этом году за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил примерно столько же, по-моему, даже больше, где-то 24%. Уже 120 млрд. Поставленная нами с председателем КНР Си Цзиньпином задача выйти на 200 млрд долларов оборота может быть достигнута в самое ближайшее время", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

В свою очередь, Чжан Гоцин допустил, что цель в $200 млрд товарооборота между РФ и КНР может быть достигнута в этом году досрочно.

Он привел данные китайской стороны, согласно которым в январе-августе товарооборот уже составил $155,1 млрд, что на 32% больше, чем за восемь месяцев 2022 года.

Российский лидер передал наилучшие пожелания председателю КНР. Путин заметил, что деловые и личные дружеские отношения с Си Цзиньпином помогают развитию двусторонних отношений.

"Отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Это все производная от того, что достигнуто в политической области. Результаты более, чем хорошие, они отличные", - сказал Путин.