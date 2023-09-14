Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3146,92 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1029,39 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 96,29 рубля (+0,06 рубля), на утренней сессии курс поднимался до 97,16 руб./$1.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Русал" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

"Аэрофлот" рассчитывает получить в III квартале этого года "уверенную" операционную прибыль, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Налог на сверхприбыль (windfall tax) из авиакомпаний группы будет платить только "Победа", отметил глава "Аэрофлота". Выплата составит около 650 млн руб.

Как сообщалось, чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в I полугодии 2023 года составил 102 млрд руб. против 73,7 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2022 года. При этом без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток группы составил 20,1 млрд руб. против 27,2 млрд руб. убытка годом ранее (сокращение на 26%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", над рынком акций РФ нависла неопределенность. Индекс МосБиржи вряд ли начнет уверенный рост или снижение до принятия решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября. Поддержку индексу окажет минимум от 11 сентября в районе 3106 пунктов, а сопротивление росту - отметка 3225 пунктов. Однако влияние будет оказывать и динамика нефти с долларом, которые в случае роста могут поддержать российский рынок и ограничить потенциал дальнейшего снижения индекса. В то же время в США рынок снова будет ждать макростатистику, на этот раз данных по индексу розничных продаж и их объем.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рублевые активы продолжит лихорадить: падение акций накануне, несмотря на мощное обесценивание рубля и дорогую нефть, сопровождалось покупками облигаций. Индекс МосБиржи вновь скатился к зоне поддержки восходящего тренда от середины февраля. Таким образом, не исключено, что начался переток инвестиционного капитала из акций на долговой рынок.

Но коррекция в нефти была неглубокой и локальной, в четверг цены вновь растут. Таким образом, явно прослеживается слабость нефтяных "медведей", что дает сильные основания ждать ухода котировок Brent к первой цели роста $94-95 за баррель, считает аналитик.

"Мы по-прежнему рекомендуем делать новые покупки лишь спекулятивно, в ближайшие дни рынки продолжит лихорадить. С учетом возобновления падения рубля и слабого замедления роста кредитования, растет вероятность того, что Банку России все-таки придется повышать ключевую ставку. Причем складывается впечатление, что основной причиной слабости рубля является не столько низкий приток валюты в страну и высокий спрос на нее со стороны импортеров, сколько большой отток капитала. Ждем со стороны ЦБ принятия мер в этом направлении", - отмечает Антонов.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: снизился Dow Jones (-0,2%), выросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,3%).

Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%.

Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении с июльских 4,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен являются ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на предстоящем заседании, оценивается трейдерами после выхода августовских данных по инфляции в 97%, отмечает Market Watch.

Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что проведет проверку в отношении китайских автопроизводителей на предмет субсидирования их деятельности государством. Мировые рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, стоимость которых искусственно занижается за счет "огромных государственных субсидий", заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе ежегодного обращения к членам Европейского парламента.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

В четверг стало известно, что заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 1,1% в июле относительно предыдущего месяца после роста на 2,7% в июне. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренное сокращение в позапрошлом месяце - на 0,9%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг вернулись к росту после умеренной просадки накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:05 по Москве составила $92,46 за баррель (+0,6% и -0,2% в среду), октябрьская цена WTI - $89,13 за баррель (+0,7% и -0,4% накануне).

Снижению котировок в среду способствовали данные об ускорении инфляции в августе и статистика Минэнерго США о неожиданном повышении нефтяных резервов в стране: запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,48 млн), запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,85 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей (ожидался рост на 1,4 млн).