"Аэрофлот" в III квартале ждет "уверенную" операционную прибыль

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает получить в III квартале 2023 года "уверенную" операционную прибыль, сообщил журналистам на ВЭФ гендиректор компании Сергей Александровский.

Другие прогнозируемые финпоказатели Александровский не раскрыл.

Налог на сверхприбыль (windfall tax) из авиакомпаний группы будет платить только "Победа", отметил глава "Аэрофлота". Выплата составит около 650 млн рублей.

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в I полугодии 2023 года составил 102 млрд рублей против 73,7 млрд рублей чистой прибыли за тот же период 2022 года. При этом без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток группы составил 20,1 млрд рублей против 27,2 млрд рублей убытка годом ранее (сокращение на 26%).

EBITDA "Аэрофлота" достигла 66,2 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем годом ранее. Консолидированная выручка подскочила на 40%, до 252,2 млрд рублей.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.