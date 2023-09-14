Инфляция в Аргентине в августе достигла максимума за 32 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Уровень месячной инфляции в Аргентине в августе вырос до 12,4% с 6,3% месяцем ранее, сообщило статистическое агентство Indec.

В августе рост потребительских цен за месяц достиг максимума с 1991 года, пишет Financial Times. Месячная инфляция в стране повышается второй месяц подряд.

Между тем годовая инфляция в прошлом месяце была рекордной с августа 1991 года, ускорившись до 124,4% со 113,4% в июле.

Консенсус-прогнозы, которые приводит Trading Economics, предполагали рост цен в августе на 11,8% в помесячном и 122,6% в годовом выражении.

Стоимость продовольствия и безалкогольных напитков в минувшем месяце повысилась на 15,6% по сравнению с июлем, когда она выросла на 5,8%. Жилье и коммунальные услуги подорожали на 9,1% (на 4%), одежда и обувь - на 9,1% (на 3%).

Цены в ресторанах и гостиницах в августе увеличились на 12,4% (7,5% в июле), медицинские и образовательные услуги стали дороже на 15,3% (9%) и 8,7% (6,1%) соответственно

При этом рост стоимости алкогольных напитков и табачных изделий замедлился до 8,5% с 9%, услуг связи - до 4,5% с 12,2%.

Инфляция остается высокой, несмотря на договоренности аргентинских властей с крупными ритейлерами о фиксировании цен, отмечает FT.