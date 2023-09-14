"СИБУР" продлил предложение о выкупе евробондов трех выпусков до начала октября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" продлил действие предложения о выкупе долларовых еврооблигаций трех выпусков до начала октября, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.

Для того, чтобы дать держателям дополнительное время для участия в тендере, срок действия предложения продлевается до 2 октября, подведение итогов выкупа переносится с 15 сентября на 3 октября, говорится в сообщении. Расчеты по сделке должны пройти с 4 октября по 18 октября.

О намерении провести новый выкуп еврооблигаций с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах "СИБУР" сообщил 1 сентября.

Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году - $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 – $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона. У предложения нет лимита по объему выкупа.

На фоне существующих ограничений некоторые держатели евробондов могут испытывать сложности с получением доступа к выплатам по еврооблигациям или репатриацией этих средств, предложение о выкупе дает инвесторам возможность выйти из этих инвестиций, получив вознаграждение, особенно актуальным предложение является для держателей евробондов с погашением 5 октября 2023 года, отмечала ранее компания.

"СИБУР" в этом году уже проводил выкуп еврооблигаций. Условия предложения, опубликованного в конце февраля, были аналогичны условиям текущего предложения по цене. Действие предложения продлевалось несколько раз из-за необходимости получения компанией одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. В начале мая "СИБУР" сообщил, что разрешение на выкуп получено, цена выкупа еврооблигаций была установлена на максимально возможном для предложения уровне - для евробондов-2023 и евробондов-2024 - $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 - $650 за $1000 номинала.

Объем евробондов, который был выкуплен в рамках предыдущего предложения, компания не раскрывала. До его проведения, по данным самой компании, в обращении находились еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.