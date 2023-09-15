Дефицит баланса расчетов в иностранной валюте по ВЭД РФ в июле вырос в два раза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, для расчетов в иностранной валюте, в июле увеличилось более чем в два раза - до $2,8 млрд с $1,3 млрд в июне, следует из данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В июле положительное сальдо внешней торговли РФ товарами и услугами снизилось почти в пять раз - до $1,1 млрд (экспорт - $33,4 млрд, импорт - $32,3 млрд) с $5,5 млрд в июне.

Однако для 40% экспорта ($13,7 млрд) и 30,3% импорта ($9,8 млрд) в расчетах были использованы российские рубли.

Таким образом, в иностранной валюте был оплачен импорт в размере $22,6 млрд, а поступления за экспорт составили $19,8 млрд, и сформировался дефицит в размере $2,8 млрд.

Сальдо нерублевых расчетов по внешнеэкономическим операциям в первые месяцы 2023 года было положительным - в январе - $2,8 млрд, в феврале - $1,2 млрд, в марте - $2,6 млрд, в апреле - отрицательным (-$0,04 млрд), в мае - снова положительным $1,5 млрд, затем в июне и июле - отрицательным (соответственно - $1,3 млрд и -$2,8 млрд).

Более детальный анализ показывает, что если в июне причиной формирования валютного дефицита стали расчеты в валютах прочих (дружественных) государств (дефицит $1,6 млрд), тогда как в валютах недружественных государств еще сохранялся профицит ($0,3 млрд), то в июле дефицит в валютах дружественных государств усилился до $2,1 млрд и впервые сформировался дефицит по расчетам в недружественных валютах в размере $0,7 млрд.

В июне было зафиксировано устойчивое снижение курса рубля (с 80,99 руб./$1 до 88,38 руб./$1), в июле оно продолжилось - до 91,59 руб./$1.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Этот же фактор оставался определяющим для ослабления рубля в августе.