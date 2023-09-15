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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Disney еще не определился с продажей телесети ABC

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. еще не приняла решения, будет ли продавать телевизионную сеть ABC и другие активы в сфере традиционного вещания, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя компании.

"Мы открыты для рассмотрения различных стратегических вариантов для сегмента традиционного вещания, однако пока компания Walt Disney не приняла решения относительно продажи ABC или какого-либо другого актива, и любые сообщения об этом не обоснованы", - заявил он.

Ранее другие СМИ сообщали, что Disney провела предварительные переговоры с Nexstar Media Group о продаже своих телеканалов, включая ABC.

Продажа активов в сфере традиционного вещания может понравиться акционерам, считающим потенциал увеличения их рентабельности ограниченным, указывает издание Barron's.

Disney ABC Nexstar Media Group США
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