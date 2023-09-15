Petra Diamonds сократила годовую выручку на 42%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения алмазов в Южной Африке, снизила выручку в 2023 финансовом году (закончился 1 июля 2023 года) на 42%, до $353 млн, сообщила компания.

Объем продаж снизился на 33%, до 2,33 млн карат. В июне Petra отложила большую часть продаж в рамках регулярного тендера из-за спада спроса на рынке. Добыча Petra за год снизилась на 20%, до 2,67 млн карат, поскольку месторождение Williamson не вело добычу в течение 7 месяцев.

Средняя цена реализации оказалась на 14% ниже, чем годом ранее, составив $139 за карат, что в основном объясняется изменением ассортимента, которое было частично компенсировано ростом на 2% сопоставимых цен.

Скорректированная EBITDA алмазодобытчика упала на 59%, до $113,1 млн, рентабельность - с 49% до 35%. Это обусловлено снижением производства, а также более низкими продажами уникальных камней.

Компания получила скорректированный убыток за год в $2 млн по сравнению с прибылью $115,2 млн годом ранее.

Капвложения Petra выросли за год с $51,6 млн до $117,1 млн.

"Мы ожидаем, что спрос на алмазное сырье будет продолжать снижаться в краткосрочной перспективе из-за увеличения запасов бриллиантов, сохраняющейся слабости на рынке Китая, продаж выращенных в лаборатории (lab grown, LGD) бриллиантов в сегменте свадебных украшений и более высоких процентных ставок", - говорится в пресс-релизе.

Спрос на LGD растет, признала Petra. Тем не менее, это сопровождается дальнейшим снижением цен на них, которое продолжает отличать этот сегмент рынка от природных бриллиантов. "В результате компания ожидает сохранения волатильности цен в краткосрочной перспективе, но по-прежнему уверена, что структурный дефицит предложения поддержит цены на алмазы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявила Petra.