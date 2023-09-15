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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Catalent получила уведомление от NYSE о несоблюдении правил листинга

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Catalent Inc. получила уведомление от Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) о несоблюдении правил листинга из-за задержки в подаче годовой отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Как сообщила компания, для исправления ситуации у нее есть шесть месяцев (с 13 сентября - даты, до которой компания должна была предоставить отчетность).

В августе Catalent предупредила, что не сможет вовремя направить финансовые результаты в SEC из-за пересмотра системы внутреннего контроля.

"Компания усердно работает над завершением необходимой работы для подачи" отчетности и рассчитывает предоставить ее "в течение шестимесячного периода, указанного в уведомлении NYSE, однако не может быть никакой гарантии, что она будет подана в течение этого времени", говорится в заявлении Catalent.

С начала 2023 года капитализация Catalent увеличилась на 11,1% (до $9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 16,4%.

NYSE SEC Catalent США
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