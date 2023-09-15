Астраханский ГПЗ возобновил выпуск бензина после профилактики

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Астраханский газоперерабатывающий завод возобновил выпуск автомобильного бензина после профилактических работ, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Газпром переработка".

"На производстве №3 Астраханского газоперерабатывающего завода (филиал ООО "Газпром переработка") после завершения планово-предупредительного ремонта приступили к производству моторных топлив: с 11 сентября - дизельного топлива и с 15 сентября - высокооктановых автомобильных бензинов", - сообщили в компании.

"В сентябре 2023 года планируется выработать и отгрузить потребителям порядка 45 тысяч тонн высокооктановых автомобильных бензинов (АИ-92-К5 и АИ-95-К5) и 40 тысяч тонн летнего дизельного топлива экологического класса 5", - информирует "Газпром переработка".

Газовики отмечают, что на технологический режим выведены установки первичной переработки стабильного конденсата и ШФЛУ, блок вторичной перегонки, блоки гидроочистки бензиновой и дизельной фракции, установка каталитического риформинга и установка изомеризации пентан-гексановой фракции.

"В процессе ремонтных работ были успешно применены отечественные решения: произведена замена импортного теплообменного оборудования, а также импортных запасных частей насосно-компрессорного оборудования на отечественные аналоги. На блоке гидроочистки дизельной фракции взамен импортного катализатора впервые применяется отечественный, который по результатам лабораторных анализов обеспечил выработку дизельного топлива экологического класса 5 согласно техническому регламенту Таможенного союза", - также отметили в компании.

Плановый ремонт на АГПЗ начался в мае.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области некоторое время назад возникли перебои с автомобильным топливом, которые местные власти связывали с плановым ремонтом Астраханского ГПЗ. Нехватка топлива на заправках группы "Газпром" компенсируется другими топливоснабжающими организациями за счет увеличения объемов поставки, отмечали чиновники.

Астраханский ГПЗ в 2022 году переработал 10 млрд куб. м природного газа и 3,418 млн тонн нестабильного газового конденсата.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".