Капитализация российского рынка акций в пятницу снизилась на 2,85%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже", составила 57,191 трлн рублей ($594,748 млрд по официальному курсу ЦБ).

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1674,898 млрд рублей, или на 2,85%

Лидерами рыночной стоимости являются "Роснефть" (5,837 трлн рублей), "Сбербанк" (5,819 трлн рублей), "НОВАТЭК" (4,977 трлн рублей).

На 30 декабря 2022 года капитализация составляла 37,975 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 50,60%.