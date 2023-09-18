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Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Германии в иностранной и национальной валюте на наивысшем уровне - "AAA" со "стабильным" прогнозом.

Рейтинги Германии на уровне "AAA" учитывают диверсифицированную экономику страны с высокой добавленной стоимостью, устойчивость государственных финансов, а также наличие сильных институтов, говорится в пресс-релизе Fitch.

"Рейтинги также поддерживаются позицией Германии как основного суверенного эмитента в еврозоне, что обеспечивает стране значительную финансовую гибкость, - отмечают эксперты агентства. - Стабильный и высокий профицит счета текущих операций демонстрирует конкурентоспособность экспортного сектора ФРГ".

Fitch ожидает, что ВВП Германии снизится на 0,4% в 2023 году. Слабые темпы роста мировой экономики и, в частности, Китая, негативно сказываются на экспортном секторе, тогда как внутреннее потребление страдает от по-прежнему высокой инфляции, говорится в сообщении агентства.

В 2024 году, по прогнозу Fitch, экономика Германии увеличится на 0,7%, в 2025 году - на 2%.

Fitch Германия
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