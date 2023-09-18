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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Сельхозорганизации РФ за 8 месяцев увеличили реализацию зерна почти на 41%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в январе-августе этого года реализовали 44,2 млн тонн зерна, что на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

В частности, пшеницы было продано 30,4 млн тонн (на 46,5% больше), кукурузы - 4,9 млн тонн (на 26,5% больше).

В августе продажи зерна выросли на 2,7%, до 8,58 млн тонн, в том числе пшеницы - на 1,3%, до 6,48 млн тонн, кукурузы - на 17,4%, до 251,9 тыс. тонн.

Кроме того, за 8 месяцев сельхозорганизации реализовали 9,5 млн тонн масличных культур, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего. В том числе подсолнечника продано 5,15 млн тонн (на 32,5% больше). В августе продажи масличных выросли в 1,6 раза, до 904,1 тыс. тонн, в том числе подсолнечника – почти в 1,9 раза, до 287,6 тыс. тонн.

Росстат Минсельхоз
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