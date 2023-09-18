Мишустин заявил о готовности расширять транспортные маршруты, в том числе на Афганистан

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова активнее работать по расширению транспортных маршрутов на евразийском пространстве, в том числе выходящих на Афганистан и Южную Азию, заявил на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым глава российского правительства Михаил Мишустин.

"В приоритете дальнейшие шаги по развитию международного коридора "Север-Юг", проект сможет, как мы уже говорили, конкурировать с Суэцким каналом и за грузопотоки, и его реализация будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между всеми участниками проекта, - сказал он. - Здесь мы готовы плотнее работать для расширения всех транспортных маршрутов на общем евразийском пространстве, в том числе выходящих на Афганистан и Южную Азию".

Говоря об укреплении транспортной связанности России и Узбекистана, а также всего евразийского пространства, Мишустин отметил, что отдельное внимание в этой части уделяется разработке комплексной программы сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта в республике.

"Здесь российские инвесторы готовы участвовать в модернизации аэропортовой инфраструктуры", - сказал российский премьер.

Кроме того, по словам Мишустина, необходимо продолжить работу по увеличению поставок сельхозпродукции, "прежде всего, в рамках проекта "Агроэкспресс". "Инициатива очень хорошо себя зарекомендовала, помогает обеспечить ускоренную доставку товаров, открывает дополнительные возможности для наших производителей, в том числе для малого и среднего бизнеса", - сказал он.