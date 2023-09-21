Polymetal категорически против продажи своих российских активов по частям

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal допускает подвижку по срокам реализации российского бизнеса и дисконт к цене, но категорически против продажи активов по частям.

"Конечно, нет, - заявил глава Polymetal Виталий Несис "Интерфаксу" в ответ на вопрос о возможности продажи активов по частям. - На самом деле из тех предварительных выражений интереса, которые мы получили за последний месяц с небольшим, только два серьезных предложения касались частичного приобретения. Все остальные, а их более десяти, были о компании в целом. Мы даже не рассматриваем продажу по частям".

Несис не стал комментировать список интересантов.

"Иностранные инвесторы потребуют какого-то удлинения процесса (согласования с властями - ИФ), и, возможно, тогда мы не уложимся в девять месяцев. Но, если у нас будет подписанная сделка, а дело будет только за госодобрением, думаю, другие стейкхолдеры поймут", - сказал он.

При этом компания надеется, что риски по срокам не так существенны. "Мы взяли на себя определенные обязательства и должны их выполнить", - отметил Несис.

"У нас есть какое-то время, не очень много, но есть, чтобы сделка не оказалась экстренной, чтобы акционеры Polymetal International получили разумную, достойную сумму за российские активы. Понятно, что если трезвым взглядом посмотреть на ситуацию, надеяться на оценку стоимости 2021 года не приходится. Какой-то дисконт будет, но нужно, чтобы он измерялся в процентах, а не в разах", - добавил он, говоря о цене.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).