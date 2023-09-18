Совет директоров "Транснефти" одобрил дробление акций в 100 раз

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" одобрил проведение дробления акций компании в 100 раз, сообщил эмитент.

Уставный капитал общества разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы".

Это самая дорогая (в абсолютном выражении) акция на российском фондовом рынке из числа ликвидных бумаг, сейчас она стоит 150,85 тыс. рублей (+2,1%), объем торгов в понедельник составил 6,37 млрд рублей – лидер по оборотам среди индексных бумаг.

Ранее член совета директоров монополии Геннадий Шмаль сообщил "Интерфаксу", что 29 августа на заседании комитета СД обсуждалась тема сплита и было принято решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций. "Акция очень дорогая, кто может купить такие акции? Одну, две, три можно. Поэтому решили в том предложении, которое было сформулировано на заседании комитета, предложить совету директоров "Транснефти" принять решение о дроблении, уменьшить стоимость в сто раз. Если сейчас, условно, 120 тыс. руб., то будет 1 тыс. 200 руб. Это даст возможность привлекать более широко рядовых граждан (в акции "Транснефти" - ИФ). Поэтому эта тема актуальна", - уточнил он.

Первым идею сплита "префов" в пропорции 100 к 1 предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший тогда в совет директоров "Транснефти". Он отмечал, что это повысит акционерную стоимость компании и привлекательность вложений в нее для инвесторов, снизив порог входа. В 2021 году совет директоров подтверждал планы дробления акций, но планировалось провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования сплита по законодательству ЕС.