Рынок акций РФ начал неделю с отката к 3135 пунктам по индексу МосБиржи

"Префы" "Транснефти" обновили пик с февраля 2022 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержку оказывала выросшая нефть. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился к 3135 пунктам, при этом "префы" "Транснефти" (+2,2%) обновили максимум на закрытие торгов с середины февраля 2022 года на новостях об одобрении советом директоров проведения дробления акций компании в 100 раз.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3135,18 пункта (-0,6%, утром индекс поднимался выше 3177 пунктов), индекс РТС - 1024,52 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 просел до 96,4 рубля (-0,41 рубля), утром курс поднимался в район 97,2 руб. за доллар.

Подешевели акции "Яндекса" (-2,8%), расписки OZON (-2,1%), бумаги "АЛРОСА" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), акции "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Русал" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Давление на акции "АЛРОСА" оказали продажи на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что новые предложения по следующему пакету европейских санкций против РФ могут быть представлены уже в октябре, они, вероятнее всего, коснутся импорта алмазов.

"Префы" "Транснефти" выросли до 151 тыс. рублей, при этом бумаги лидировали по объемам торгов среди индексных бумаг. Как сообщила "Транснефть" на ленте раскрытия информации, совет директоров рекомендовал акционерам одобрить сплит акций с коэффициентом 100 к 1. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций после дробления снизится с 1 рубля до 0,01 рубля.

Также подорожали акции "Татнефти" (+2,2%), "Газпром нефти" (+2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, инвесторы ожидаемо спокойно восприняли повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 13%, посчитав это компромиссным и взвешенным решением регулятора. При этом других сильных идей для дальнейшего движения рынка в любую из сторон пока нет.

Хорошей опорой российскому рынку акций в последнее время были цены на нефть Brent, закрепившиеся уже выше $94,5 за баррель. Однако экспирация октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI может привести к коррекции "черного золота" и лишить рынок этого важного звена. То же самое можно сказать и про замедливший свое ослабление рубль, который ранее поддерживал индекс МосБиржи.

Тем временем, ожидания заседания ФРС США по ключевой ставке погрузило международные рынки в небольшое затишье. Несмотря на то, что в целом американская экономика "переварила" предыдущий цикл повышения, а разговоры про рецессию поутихли, запаса прочности не возникло. Борьба между ростом инфляции и поддержкой экономики все еще оставляет вопросы для регулятора. Как минимум до среды. Прогноз для индекса МосБиржи на 19 сентября - 3130-3150 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс МосБиржи после повышения в пятницу процентной ставки ЦБ перешел к консолидации в боковике 3100-3200 пунктов, который сформировался еще на прошлой неделе. Нисходящая динамика в понедельник была обусловлена отсутствием локальных драйверов для продолжения роста. Кроме того, подъем сдерживался негативными новостями - ЕС готовится к обсуждению нового пакета санкций в отношении России, который может вступить в силу уже в октябре.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе рынок акций по-прежнему имеет больше перспектив к продолжению роста. В его пользу говорят ожидающиеся выплаты промежуточных дивидендов, а также рост цен на нефть. Среди важных корпоративных новостей можно отметить одобренный советом директоров компании "Транснефть" сплит акций с коэффициентом 100 к 1. После этого самая дорогая акция на российском рынке станет доступна широкому кругу инвесторов, отмечает аналитик.

На внешних рынках наблюдается нервозность в преддверии заседания ФРС США, инвесторы предпочитают фиксировать часть прибыли по акциям. Игроки опасаются, что на фоне последних данных по потребительской инфляции, которая ускорилась, американский регулятор может принять решение повысить ставку на 0,25 п.п., хотя базовый сценарий предполагает сохранение ее на текущем уровне, отмечает Капустянский.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, среди лидеров роста в понедельник оказались расписки VK (+1,2%) - компания объявила о завершении процедуры смены банка-депозитария для своих бумаг с Citibank на RCS Issuer Services.

Акции "Татнефти" и других представителей нефтегазового сектора поддерживаются выросшей нефтью, которая продолжает подъем четвертый месяц подряд под влиянием восстановления потребительского спроса при снижении экспорта и добычи в рамках сделки ОПЕК+. Дополнительным импульсом к повышению котировок "Татнефти" выступают ожидания дивидендов: совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие 27,54 руб. на акцию (доходность 4,4% годовых, утвердить эти выплаты предстоит акционерам компании 21 сентября). Бумаги "АЛРОСА" остаются под давлением предстоящего на горизонте ближайших недель согласования странами G7 запрета на импорт российских алмазов и создания международной системы отслеживания поставок алмазной продукции, отмечает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, акции "АЛРОСА" подешевели под давлением санкционных новостей. Издание Le Soir пишет, что Бельгия намерена представить проект санкций против российских алмазов на Генассамблее ООН 19 сентября. Предполагается, что поставки российских алмазов могут быть полностью запрещены в Европе и G7 странах уже в 2024 году.

Подешевели акции МТС. ФАС предписала операторам "большой четверки" отменить плату за услугу раздачи интернет-трафика. В случае отказа ведомство может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Акции нефтяников подросли вслед за нефтью. Brent торгуется выше $94 за баррель, при этом ожидания на рынке нацелены на уровень $100 за баррель. Соответственно, при растущей нефти и слабом рубле результаты компаний в III квартале будут существенно лучше, чем в предыдущий квартал, полагает Кочетков.

В мире

В Европе индексы также начали неделю снижением. На неделе пять центральных банков примут решения по ставкам (регуляторы Норвегии, Швеции, Швейцарии, Банк Англии и ФРС). Как минимум, повышения ставки ждут от Банка Англии, а вот от ФРС ожидания склоняются в сторону паузы, отмечает аналитик.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (биржи Японии не работали в связи с государственным праздником, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%), но подросли США (индексы к 18:50 МСК прибавили по 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник сохранили позитивный импульс прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $94,78 за баррель (+0,9% и +0,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $92,07 за баррель (+1,4% и +0,7% в пятницу).

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (-5,6%), ПАО "Таттелеком" (-5,1%), расписки "О'Кей" (-5,1%), акции ПАО "Центральный телеграф" (-4,9%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-4,8%), "Соллерса" (-4,2%).

Выросли акции "Объединенной вагонной компании" (+14,7%, объем торгов составил 10,929 млрд рублей), "Глобалтрак менеджмента" (+9,8%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+7,8%), бумаги Росдорбанка (+5,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,5%), банка "Приморье" (+4,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (+3,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,64 млрд рублей (из них 10,45 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 6,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").