Уолл-стрит слабо выросла в преддверии заседания ФРС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили незначительным ростом торги в понедельник, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва по ключевой процентной ставке станет известно 20 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых.

При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

Федрезерв едва ли станет менять ставку, однако любые изменения в формулировках или макроэкономических прогнозах, особенно в плане инфляции, могут повлиять на рынки, написал Скотт Бухта из Brean Capital.

"Сейчас, когда руководство ФРС достигло конца цикла подъема ставок или приблизилось к нему, они постараются сформировать ожидания рынка на ближайшие год или два", - добавил он.

Акции американских автопроизводителей General Motors и Ford Motor подешевели на 1,8% и 2,1% соответственно. GM и Ford объявили о намерении уволить соответственно 600 и 2000 сотрудников. Обе компании сообщили, что сокращения не затронут подразделения, бастующие в данный момент, однако являются следствием забастовки, инициированной профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW).

Стоимость бумаг Cisco Systems Inc. повысилась на 0,2%. Американский производитель сетевого оборудования сократит 350 сотрудников в следующем месяце в рамках очередного раунда снижения численности рабочих мест, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг Dropbox Inc. и PayPal Holdings снизилась на 1,4% и 2% соответственно после того, как аналитики William Blair и SVB MoffettNathanson ухудшили свои рекомендации для акций этих компаний.

Капитализация чипмейкера ARM Holdings снизилась на 4,5% после успешного IPO на прошлой неделе.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,02% и составил 34624,3 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Apple Inc. и Visa Inc., подорожавшие на 1,7% и 1,5% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,07% - до 4453,53 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,01% и составил 13710,24 пункта.