X5 проиграла налоговый спор на 771,8 млн руб.

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU -Девятый апелляционный арбитражный суд, согласно картотеке дел, оставил в силе решение о взыскании 771,8 млн рублей налоговой недоимки со структур X5 Retail Group из-за учета в расходах роялти за товарный знак "Карусель", а также платежей за услуги реально не работавшего агента по недвижимости.

Претензии к компании у налогового органа возникли в апреле 2022 года по итогам выездной проверки за 2015-2016 годы, которая проводилась в отношении консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) X5 Retail Group. Предъявлены они были ООО "Корпоративный центр Икс 5", являющемуся с января 2021 года ответственным участником КГН, то есть отвечающим за налоговые платежи группы в целом.

Роялти как расходы

В деле есть два эпизода. Налоговый орган, в частности, посчитал, что АО "Торговый дом "Перекресток" и ООО "Сладкая жизнь НН" не доплатили в бюджет 544,61 млн рублей налога на прибыль, так как занижали налоговую базу, включая в состав расходов платежи в адрес кипрской структуры группы - Speak Global Limited - за пользование товарным знаком "Карусель". Это бренд, как и одноименная сеть в целом, X5 купила у Андрея Рогачева и его партнеров в общей сложности за $940 млн в 2008 году. Интеллектуальная собственность была оценена в $15 млн. 75% в капитале нидерландской компании Formata Holding B.V., которая владела активами "Карусели", перешли к "Перекрестку".

"Передача товарных знаков осуществляется компании группы по выбору покупателя", - приводится в материалах дела выдержка из рамочного соглашения о приобретении "Карусели". Спустя несколько месяцев после закрытия сделки "Перекресток" безвозмездно передал соответствующие права Speak Global, свидетельствуют материалы дела.

Эта компания, по мнению налоговиков, "выполняла роль номинального держателя прав на товарные знаки, не несла расходы на совершенствование, поддержание, защиту", этим занимались сотрудники "Перекрестка". Таким образом, по мнению инспекции, фактическим правообладателем знака был "Перекресток" и оснований для заключения лицензионного договора не было.

Суды двух инстанций с этим согласились. Изначально "Перекресток" стал правообладателем товарных знаков, и у него не было каких-либо препятствий для регистрации на себя права пользования ими в РФ, говорится в опубликованном постановлении апелляции.

Расходы на риелторские услуги

Второй эпизод связан с тем, что "Перекресток", а также две другие организации из состава X5 - ООО "Агроторг" и ООО "Копейка Саров" - в 2015-2016 годах платили кипрской Kelwin limited агентское вознаграждение за поиск, проверку торговых помещений, проведение переговоров, заключение договоров аренды. Эти расчеты структуры группы тоже неправомерно, по мнению инспекции, отражали в своих расходах и не доплатили в бюджет совокупно 244 млн рублей, свидетельствуют материалы дела.

Обосновывая свой вывод, инспекция указывала, в частности, что услуги по договору Kelwin выполняла не сама, формально привлекала брокеров, однако в действительности поиск объектов и согласование условий аренды осуществляли сотрудники Х5. Это налоговики установили после опросов работников структур группы и арендодателей. Отмечали сотрудники налоговой службы и то, что в проверяемом периоде "Перекресток", "Агроторг", "Копейка Саров" и Kelwin являлись аффилированными лицами и входили в Х5.

Арбитражный суд Москвы, а следом и апелляция согласились с обоснованностью решения налоговой инспекции и оставили его в силе.

Это не первый крупный проигрыш структур X5 в спорах с налоговыми органами за последние годы. Ранее "Перекресток" и "Агроаспект" не смогли оспорить доначисление налогов на 2,4 млрд и 1,06 млрд рублей соответственно, связанное с серией внутригрупповых операций в рамках реструктуризации бизнеса X5 в 2013-2014 годах.