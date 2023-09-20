Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Карабаха и укрепления рубля на заявлениях чиновников.

Индекс МосБиржи завершил день ниже отметки 3070 пунктов после утреннего падения в район 3010 пунктов; лидерами роста во "втором эшелоне" выступили акции "Детского мира" (+20%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 3068,15 пункта (утром индекс падал до 3013,75 пункта), индекс РТС снизился на 0,1%, до 1002,54 пункта; цены "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 4,2%.

К 18:50 по Москве доллар дешевел на 39 копеек, до 96,45 рубля.

Вечером укрепление рубля усилилось после заявления замминистра финансов Алексея Моисеева, что власти рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 8,5% годовых могло бы привести к ослаблению курса рубля до "хорошо трехзначной" цифры (заметно выше 100 руб./$1 - прим ИФ).

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил готовность Баку к подписанию мирного договора с Арменией.

В Кремле исходят из того, что ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подешевели акции Polymetal (-4,2%), "Роснефти" (-3,5%), "РусГидро" (-3,4%), расписки TCS Group (-2,7%), бумаги "Магнита" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,2% и -0,8% "префы"), ВТБ (-2,2%), "АЛРОСА" (-2,1%), расписки OZON (-2%), акции "Яндекса" (-1,8%), "Московской биржи" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Российская алмазодобывающая "АЛРОСА" по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) временно приостановит распределение алмазного сырья в сентябре и октябре 2023 г, говорится в сообщении GJEPC. "Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе [гранильных] фабрик", - пояснил GJEPC.

Подорожали акции "НЛМК" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал торги среды с активного снижения, однако днем глубина спада начала сокращаться. Индекс Мосбиржи нивелировал значительную часть потерь, чему могли способствовать новости о деэскалации ситуации в Закавказье, резко обострившейся во вторник.

Внешний фон оставался в целом нейтральным. Китайские биржи теряли менее процента, европейские индексы двигались в умеренном "плюсе". Нефть не спешила восстанавливать ценовой оптимизм. Возможно, более уверенные движения в рисковых активах произойдут в четверг, после подведения итогов заседания ФРС.

"Если по уровню ставок ФРС сюрпризов не предполагается, то к тону заявлений и прогнозам регулятора инвесторы будут очень внимательны. Кроме того, в четверг председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, а центробанки Англии и Швейцарии решат судьбу процентных ставок. "Русснефть" и "Татнефть" проведут общие собрания акционеров, в повестке встреч вопрос выплаты дивидендов. В целом коррекция в отечественных акциях не получила развития, удержание индекса Мосбиржи от спуска ниже 3000 пунктов - благоприятный сигнал. Наш прогноз на 21 сентября - 3055-3175 пунктов", - считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в первой половине дня обновил минимум с 28 июля, достигнув отметки 3013 пунктов, однако инвесторы выкупили почти всю просадку. При этом движение бумаг было разнонаправленным, спрос на акции был точечным.

Выросли акции "ЛУКОЙЛа" на фоне относительно стабильной ситуации на валютном рынке и высоких цен на нефть. Инвесторы ожидают щедрых дивидендов от компании. Прибавили также акции "Газпром нефти", которые подорожали после заявления главы компании о том, что она, скорее всего, выплатит дивиденды по итогам 2023 года. В "плюсе" завершили день также бумаги Сбербанка (254,72 рубля), несмотря на локальное падение ниже отметки 250 руб. Отчетливо прослеживался спрос на акции сталелитейщиков, лидером в секторе вновь оказались бумаги НЛМК. Вероятно, инвесторы покупают акции компании в ожидании публикации финансовой отчетности, так как именно НЛМК пока не поделилась своими результатами. Подскочили акции "Соллерса", которые ранее были среди аутсайдеров, отмечает аналитик.

"Не исключаем, что в четверг снижение российского рынка акций может продолжиться. Текущий отскок выглядит неуверенно, коррекционные настроения сохраняются. Допускаем, что индекс МосБиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки - диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения", - считает Головинов.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, выкуп акций в течение дня, вероятно, был связан с активизацией покупателей на фоне достижения бумагами привлекательных цен.

Индекс МосБиржи остается в рамках восходящей среднесрочной тенденции с прицелом продолжения роста. Выплаты промежуточных дивидендов российских компаний, которые подтвердили такое намерение, могут составить больше 900 млрд рублей. Часть этих денег может повторно вернуться на рынки, считает эксперт.

Среди важных новостей стоит отметить приостановку продажи алмазов компанией "АЛРОСА" из-за низкого спроса. Акции "АЛРОСА" снижаются последние шесть торговых сессий, потеряв в цене 8,7%.

Что касается итогов заседания Федрезерва, то заявление главы регулятора, вероятно, будет носить выжидательный характер, так как текущая динамика по инфляции позволяет сделать паузу в повышении ставки. Любое смягчение риторики ФРС будет еще одним позитивным сигналом для ожиданий по спросу на нефть на текущий год. По данным МЭА, с действующими ограничениями поставок ОПЕК+ дефицит на рынке нефти в августе уже составлял 1,7 млн б/с, а с текущими темпами роста спроса к концу года может увеличиться до 3 млн б/с. Это продолжает толкать нефтяные котировки вверх, считает Кравченко.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, динамику на российском рынке акций определяет ряд противоречивых факторов, среди которых ожидания решения ФРС в отношении ставки, а также проблемы в китайской строительной индустрии, провоцирующие новую волну опасений в отношении перспектив экономики КНР.

В лидеры роста на новости о смене статуса компании на непубличный вышли немногочисленные акции "Детского мира" (+20%). Их держатели рассчитывают на предложение о выкупе по выгодной цене. Среди аутсайдеров на ожиданиях отказа от льготных ипотечных программ и на фоне повышения ставок по жилищным кредитам оказались бумаги "Группы ЛСР" (-5,6%).

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 21 сентября - диапазон 3000-3100 пунктов", - полагает Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, большинство экспертов ожидает, что Федрезерв оставит ставки на текущем высоком уровне и сохранит за собой возможность для нового повышения. В любом случае речь о смягчении денежно-кредитной политики пока не идет.

Китайские акции в среду возобновили снижение после того, как Народный банк Китая оставил свои однолетние и пятилетние ставки по кредитам без изменений на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Тем временем настроения на европейских биржах в среду немного улучшились после выхода свежих данных по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании неожиданно показал снижение до 6,7% в августе с 6,8% в предыдущем месяце, хотя консенсус-прогноз рынка ожидал роста до 7%. Цены производителей (PPI) в Великобритании снизились в августе на 0,4% в годовом сравнении после снижения на 0,7% в июле. Цены производителей в Германии упали в августе на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, совпав с прогнозами рынка после падения на 6,0% в июле.

"Индекс МосБиржи проломил вниз линию восходящего тренда. Однако пока он находится выше поддержки на уровне 3000 пунктов, дело может ограничиться продолжением консолидации в боковом диапазоне. В случае развития коррекции следующая заметная поддержка расположена в районе 2800 пунктов", - считает Калачев.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), но подросли Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE подросли на 0,6-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,5%, просел на 0,1% Nasdaq).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 по Москве. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30.

Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезерва на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

На нефтяном рынке в среду цены снижаются после обновления накануне днем максимумов с ноября 2022 года (Brent локально поднималась вплотную к $96 за баррель). К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $93,86 за баррель (-0,1% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $91,11 за баррель (-0,3% во вторник).

Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду подешевелис акции "Объединенной вагонной компании" (-10,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-10%), "Саратовэнерго" (-9,2%), "Камчатскэнерго" (-8,7%), банка "Приморье" (-8,6%), ПАО "Россети Кубань" (-8,4%).

Подешевели акции "Русснефти" (-4,4%).

"Русснефть" в 2023 году снизит добычу нефти примерно на 7%, до 6,4 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

По его словам, Glencore еще в 2022 году вышел из акционерного капитала "Русснефти", продав свою долю. Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей. Кроме того, сообщил Толочек, "Русснефть" будет готова начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям только при стабилизации мирового нефтяного рынка.

Подорожали акции "Детского мира" (+20%, до 78 рублей), "Соллерса" (+11,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+5,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+5,1% и +4,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+4,8%), ПАО "Группа Черкизово" (+3,5%, до 4292,5 рубля).

Акции "Детского мира" выросли на новостях об итогах buyback у миноритариев: ритейлер объявил о выкупе 58,26% акций в рамках трансформации компании в частный бизнес. Согласно сообщению, эту долю консолидировало АО "ДМФА" - одно из юрлиц "Детского мира", которое участвовало в добровольной оферте. Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию. Для инвесторов-нерезидентов доступна продажа акций либо на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа.

Собрание акционеров ПАО "Группа Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, утвердили в среду дивиденды за первое полугодие 2023 года - 118,43 рубля на акцию. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение - 1 октября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,46 млрд рублей (из них 15,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,28 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,58 млрд рублей на "префы" "Транснефти").