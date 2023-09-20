Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США готова вновь поднять базовую процентную ставку, если это потребуется, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося заседания.

"Учитывая то, как далеко мы зашли в ужесточении денежно-кредитной политики, мы в том положении, когда можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также возникающие риски, - сказал он. - Поэтому мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статданных, чтобы понять, есть ли необходимость в еще одном ее повышении".

ФРС решила сохранить ставку неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых на прошедшем заседании, однако, по словам Пауэлла, это не означает, что ЦБ достиг того состояния денежно-кредитной политики, которого он добивается. Ставка является максимальной за 22 года.

"Мы думаем, что довольно близки к тому, где нам необходимо оказаться", - сказал глава ФРС. - Но мы пока не знаем, достигла ставка пика или нет".

По словам Пауэлла, Федрезерву необходимы убедительные сигналы того, что инфляция в США взята под контроль.

Отвечая на вопрос о состоянии американской экономики, он сказал, что считает возможным ее "мягкую посадку", но это не является его базовым сценарием.

"Вполне возможно, что это решится факторами, которые вне нашего контроля. Но я считаю, что "мягкая посадка" возможно. Я также думаю, именно поэтому мы в той позиции, когда должны действовать осторожно", - заявил он.

Дальнейшие решения Федрезерва, по его словам, будут приниматься на основе совокупности всех данных.

На вопрос о возможности снижения ставки американским ЦБ, Пауэлл ответил, что в 2024 году "в какой-то момент придет время опустить ставку, но я не говорю, когда именно".

Медианные прогнозы руководителей ФРС, опубликованные по итогам завершившегося в среду заседания, предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,6% к концу 2023 года, 5,1% к концу 2024 года и 3,9% к концу 2025 года.

Обнародованный в среду точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,2% после выступления Пауэлла, S&P 500 и Nasdaq Composite теряют 0,5% и 0,9% соответственно.

Курс доллара к евро составляет $1,0675.