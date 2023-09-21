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Двухлетние US Treasuries после заседания ФРС достигли максимальной доходности с 2006 года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доходность двухлетних гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 17 лет после объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы в среду.

На торгах среды доходность двухлетних US Treasuries достигала 5,167% - максимального показателя с июля 2006 года, отмечает CNBC. Десятилетние бумаги торговались с доходностью в 4,393%, достигнув максимума с ноября 2007 года.

Федрезерв в среду ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

В ходе торгов в четверг доходность двухлетних гособлигаций США находится на уровне 5,159%, десятилетних - 4,441%.

US Treasuries ФРС США
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