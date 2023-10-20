Дефицит бюджета Великобритании в сентябре составил 14,3 млрд фунтов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Великобритания в сентябре зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов ($17,3 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Дефицит сократился на 1,6 млрд фунтов относительно сентября 2022 года и оказался ниже прогнозов аналитиков, в среднем составлявших около 18-19 млрд фунтов.

Расходы бюджета за год увеличились на 2,3%, до 99,5 млрд фунтов, доходы выросли на 4,5%, до 85,2 млрд фунтов.

В то же время расходы на обслуживание госдолга рухнули на 7,2 млрд фунтов и составили всего 700 млн фунтов - это один из самых низких показателей за все время подсчета. Падение связано главным образом с резким снижением индекса розничных цен (RPI) в июле по сравнению с июнем, что сказалось на стоимости обслуживания госбондов с привязкой к уровню инфляции, говорится в сообщении.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 81,7 млрд фунтов, увеличившись на 15,3 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но оказавшись на 19,8 млрд фунтов ниже прогноза ONS.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец сентября составлял 2,599 трлн фунтов, или около 97,8% ВВП страны. Соотношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.