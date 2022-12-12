Нормы об ограничении прав "недружественных" иностранных инвесторов хотят продлить на год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Возможность ограничения корпоративных прав иностранных совладельцев компаний с лицензиями на пользование недрами и объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры в РФ, мешающих их нормальному функционированию, будет продлена до конца 2024 года, следует из поправок в правительственный законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил.

Соответствующие поправки рекомендовал к принятию комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Летом 2022 года был принят 320-ФЗ, который позволил по решению суда трансформировать (с передачей лицензий) в российские общества с ограниченной ответственностью филиалы иностранных компаний-разработчиков недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры на территории РФ.

Также закон позволил через суд временно - до 31 декабря 2023 года - ограничивать права (запрещать участвовать в собраниях, получать дивиденды и прибыль, распоряжаться акциями и долями) "недружественных" иностранных совладельцев (с пакетом от 25%) российских значимых компаний. К последним были отнесены компании с лицензиями на пользование недрами или владеющие объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры в РФ, если их акции не торгуются на бирже, а акционеров - не более 50. Поражение в правах допускается по суду, если "недружественные" совладельцы мешают нормальному функционированию компании, например, с 24 февраля по 31 декабря 2022 года публично заявили о прекращении работы компании, расторгли значимые договоры, уволили более трети сотрудников и тп.

Одобренные комитетом Госдумы поправки также увеличивают временной период, за который суд будет оценивать действия иностранных инвесторов - с 24 февраля 2022 года по конец 2023 года.

Правила, установленные этим законом, не распространяется на организации, реализующие проекты по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции.