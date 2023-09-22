Томский завод австралийской Solagran инвестирует в расширение производства

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Солагифт" (Томск, структура австралийской биотехнологической компании Solagran) подписало соглашение о продлении срока реализации своего проекта в особой экономической зоне "Томск", сообщает телеграм-канал Департамента инвестиций Томской области.

Соглашение предполагает реализацию проекта до 2030 года и вложение дополнительно 500 млн рублей для строительства научно-производственного комплекса, соответствующего международным стандартам GMP.

"Всего объем инвестиций по проекту, связанному с созданием технологических линий по производству субстанций из растительного сырья, используемых для дальнейшего изготовления лекарственных препаратов и других продуктов на их основе, составит 1,5 млрд рублей, количество рабочих мест - 54", - говорится в сообщении.

На сайте "Солагифта" говорится, что это российско-австралийская биотехнологическая компания, входящая в холдинг Solagran Ltd. Основные направления деятельности компании - исследования, производство и продвижение биологически активных комплексов, полученных из хвойной древесной зелени для применения в области фармакологии, косметологии, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Компания зарегистрирована в 2008 году.

"Солагифт" перерабатывает 10 тысяч тонн хвои в год. Производство располагается на трех площадках: в ОЭЗ "Томск" (производство биологически активных субстанций из хвои и готовых потребительских форм), в селе Семилужки Томской области (завод глубокой переработки хвои и первичных хвойных экстрактов), в городе Вышний Волочек Тверской области (завод глубокой переработки хвои сосны и европейской ели). Суммарная площадь производственных помещений - 20 тыс. кв. метров, на предприятиях работает 25 линий.

Согласно ЕГРЮЛ, 51% "Солагифта" принадлежат австралийской Solagran, еще 49% - местному предпринимателю Олегу Москаленко. По данным ФНС, выручка "Солагифта" в последние годы стабильно растет - с 83 млн рублей в 2018 году до 159 млн рублей в 2022 году. По итогам 2021 и 2022 года компания вышла на чистую прибыль, до этого несколько лет показывала чистый убыток.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии.