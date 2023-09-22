Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 27 сентября снизится на 1,2 руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 27 сентября составит 4 тыс. 527,5 рубля, что на 1,2 рубля меньше, чем неделей ранее (4 тыс. 528,7 рубля), сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до 791,2 рубля с 789,5 рубля, на кукурузу - до 3 тыс. 201,6 рубля с 2 тыс. 616,4 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу впервые преодолела показатель в 3 тыс. рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $243,3 за тонну на пшеницу ($242,8 неделей ранее), $176,3 - на ячмень ($175,9), $212 - на кукурузу ($202,9).

Пошлины будут действовать по 3 октября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.