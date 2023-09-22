Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в августе на 34 млрд рублей

Их доля снизилась до 7,8%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2023 года уменьшился на 34 млрд рублей, или на 2,2%, до 1,522 трлн рублей (минимум с 1 января 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в августе уменьшился на 238 млрд рублей, или на 1,2%, до 19,429 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в августе уменьшилась до 7,8% с 7,9%. Значение этого показателя на 1 сентября стало минимальным с 1 июля 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей, в январе-августе 2023 года - на 426 млрд рублей, или на 23,1%, с 1,978 трлн рублей.