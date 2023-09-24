Поступления в бюджет РФ от пошлин на зерно в 2024 г. могут снизиться на 8,3%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бюджет РФ в 2024 году может получить от экспортных пошли на зерновые и масличные культуры 214,394 млрд рублей, что на 8,3% меньше оценочного показателя 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 года и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

В 2025 году поступления предусмотрены в 195 млрд 031,5 млн рублей, в 2026 году - в 177 млрд 146,7 млн рублей.

Согласно документу, от экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот в 2024 году может быть получено 7 млрд 688,2 млн рублей против 10 млрд 389,3 млн рублей в 2023 году. Показатели на 2025 и 2026 год не предусмотрены. Действие экспортных пошлин на масло и шрот рассчитано по 31 августа 2024 года.

Как говорится в записке, динамика поступлений связана, в частности, с изменением базовой цены для расчета ставок пошлин на подсолнечный шрот (базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну), а также на зерновые культуры (с 1 июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну).

Механизм плавающих пошлин на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя действует в РФ со 2 июня 2021 года. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Плавающие пошлины на подсолнечное масло и шрот действуют с 1 сентября 2021 года. С июля 2022 она они также рассчитываются в рублях.