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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Уплата утильсбора для прицепной техники перенесена на октябрь

Ставка для "гибридов" приравнена к электрокарам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Срок уплаты утилизационного сбора производителями прицепной и полуприцепной техники за II квартал 2023 года перенесен на 15 октября 2023 года (ранее установленный срок - 15 августа).

"Решение позволит обеспечить стабильность финансовой деятельности производителей такой техники, освободить оборотные средства компаний для дальнейшего ритмичного производства", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Также правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. "Соответственно, для расчета суммы утильсбора на автомобили с такими установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей", - пояснили в министерстве.

Ранее утильсбор для машин с гибридными двигателями рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров.

Изменения, касающиеся порядка уплаты утильсбора, внесены правительством в постановления N1291 от 26 декабря 2013 года и N1118 от 07 июля 2023 года.

Минпромторг РФ утильсбор
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