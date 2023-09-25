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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Минфин на 23% снизил оценку поступлений дивидендов в бюджет на 2024 год

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин существенно снизил оценку поступлений дивидендов в бюджет на ближайшие годы, а результат 2023 года, напротив, окажется выше планов.

В действующий бюджет - на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г - Минфин закладывал поступления по этой статье в размере 544,1 млрд рублей, 845,2 млрд руб. и 823,6 млрд руб. соответственно.

Прогноз на 2023 г. будет перекрыт, следует из материалов к проекту федерального бюджета на новую трехлетку, с которым ознакомился "Интерфакс": оценка поступлений по итогам текущего года - 618,5 млрд рублей. Ожидания на 2024 год стали скромнее на 23%, сократившись до 650,4 млрд руб. Поступления дивидендов в бюджет в 2025 году теперь прогнозируются в размере 585,1 млрд руб. против 823,6 млрд руб. согласно действующему закону.

В новом для прогнозирования 2026 году поступления по данной статье доходов бюджета должны, согласно ожиданиям Минфина, вырасти, вернувшись примерно к уровню 2023 г. (621,1 млрд руб.).

Основными "донорами" для бюджета в части дивидендов являются "Газпром", Сбербанк, "Транснефть", а также непубличный госхолдинг "Роснефтегаз".

Минфин РФ
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