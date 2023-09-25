Пассажирский транспорт в регионах обновят автобусами малого класса за счет ФНБ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство распространило возможность обновления пассажирских автобусов в регионах в лизинг на льготных условиях с поддержкой за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пассажирские автобусы малого класса (LCV). Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение (№ 2543-р).

Прежняя редакция распоряжения (№ 185-р) от начала года, в которое внесены изменения, распространяла господдержку только на автобусы среднего, большого и особо большого классов.

"Теперь в регионы можно передать и автобусы малого класса по договорам лизинга на льготных условиях. Благодаря этому в субъекты будет поставлено 4,5 тыс. автобусов, в том числе малого класса. Кроме того, для ускорения поставки нового общественного транспорта сдвигаются сроки финансирования оплаты с января следующего года на четвертый квартал этого года", - цитирует пресс-служба правительства вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Внесенные изменения корректируют работу масштабного инвестпроекта по обновлению общественного транспорта в регионах РФ, в рамках которого, как сообщалось в начале года, ГТЛК в 2023-2024 гг. планирует поставить 4,13 тыс. автобусов различных классов с использованием 44 млрд рублей из ФНБ. В общей сложности на реализацию проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг" планируется направить 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей приходится на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей – на заемное финансирование.

"Средства ФНБ будут предоставлены ГТЛК посредством приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых, что обеспечит возвратность инвестиций ФНБ. Основные условия лизинга для лизингополучателей: срок лизинга – до 7 лет, нулевой аванс", - сообщала в январе пресс-служба ГТЛК.